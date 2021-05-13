Слідчі ДБР проводять обшук у будинку судді КСУ Тупицького

Обшук проводиться у присутності Тупицького, його сім’ї та адвоката.

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня. Про це ZN.UA повідомили джерела в ДБР.

Уточнюється, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

«Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб», — йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження ZN.UA.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Нагадаємо, 30 жовтня Центр протидії корупції опублікував імена суддів КС, які «вбили антикорупційну реформу», проголосувавши за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК.