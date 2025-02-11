Співробітника контррозвідки СБУ підозрюють у тому, що брав гроші за вплив на Київську МСЕК

Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до старшого оперуповноваженого Головного управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України – тримання під вартою з альтернативою 750 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 22 січня.

За версією слідства, восени 2024-го працівник СБУ почав вимагати в свого знайомого 20 тисяч доларів, обіцяючи вплинути на прийняття рішення Центральними медико-соціальними експертними комісіями або іншими структурними підрозділами Київського міського центру медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК). Щоб чоловік сестри знайомого уник мобілізації до Збройних Сил України, комісія мала встановила групу інвалідності йому або дружині.

Раніше, протягом останніх 3-4 років, між працівником СБУ та його знайомим склались приязні і товариські відносини, у тому числі й внаслідок служби підозрюваного в органах безпеки.

Слідчі зафіксували телефонні розмови і переписку між чоловіками, зокрема, що працівник СБУ отримував від знайомого копії документів його родича. 19 листопада 2024-го задокументували передачу 10 тияч доларів.

У подальшому, начебто, виникли труднощі. Підозрюваний пропонував домовитися у Житомирській ВЛК, де він на даний час вирішує питання аналогічного характеру для іншої людини, але радив поспішити до ліквідації сталої системи МСЕК. Але згодом сказав, що передаватиме гроші посадовцям МСЕК у місті Києві.

24 листопада 2024 року працівник СБУ повідомив, що, нібито, віддав посадовим особам МСЕК 10 тисяч доларів. Проте лікарі, начебто, побоюються оформлювати групу інвалідності військовозобовʼязаним і натомість є варіант оформити ІІ групу інвалідності строком на два роки сестрі чоловіка. Працівник СБУ обіцяв допомогти у подальшому отримати відстрочку від призову, оформити документи та забезпечити безперешкодний виїзд чоловіка за кордон.

21 січня 2025 року неподалік адміністративної будівлі контррозвідки СБУ в місті Вінниця відбулася передача ще 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Підозрюваного затримали на місці.

Наразі його підозрюють у зловживанні впливом — в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 369-2 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.