Сплачували податки в бюджет так званої «ДНР» – судитимуть директора та головного бухгалтера мережі аптек

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно директора та головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю за фактами фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після окупації частини Донецької області, обвинувачені спільно з іншими невстановленими особами, з метою продовження ведення бізнесу на тимчасово окупованих територіях, здійснили перереєстрацію товариств з роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах за законами псевдореспубліки. Загалом вони створили мережу з 72 аптечних пунктів, які діяли на території «ДНР».

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території з вересня 2016 року по червень 2018 року вони систематично перераховували кошти до «податкових» органів псевдореспубліки. Частина цих коштів йшла на фінансування силового блоку «ДНР».

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Встановлюються інші особи, причетні до фінансової оборудки. Матеріали стосовно інших осіб виділені в окреме кримінальне провадження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура