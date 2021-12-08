Столична поліція затримала серійних крадіїв автомобільних коліс

На даний час слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні шести аналогічних злочинів. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники оперативно-пошукового сектору Солом’янського управління поліції викрили двох чоловіків, які підозрюються у вчиненні крадіжок із транспортних засобів. Менш як за годину фігурантів із речовими доказами поліцейські зупинили на Русанівській набережній.

Правоохоронці негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу районного підрозділу та затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – мешканець Житомирської області, 1988 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, а також уродженець Чернігівської області, 1995 року народження.

На даний час слідчими Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігурантам про підозру у скоєнні шести злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, а також перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних правопорушень на території міста. Чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва