Столичні оперативники затримали підозрювану у пограбуванні 9-річної дитини

На одній з вулиць Солом’янського району Києва до хлопчика підійшла жінка та відібрала велосипед. Оперативники та інспектори ювенальної превенції викрили зловмисницю упродовж кількох годин. Велосипед повернено дитині, а фігурантці нині загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася ввечері, 14 червня, біля одного з дитячих майданчиків на вулиці Керченській у Солом’янському районі Києва. Оперативний черговий скерував на місце наряд патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці з’ясували, що до 9-річного хлопчика підійшла невідома жінка та відібрала у нього двоколісний транспорт. Неподалік місця події несли службу інспектори сектору ювенальної превенції, до яких звернулися по допомогу неповнолітні очевидці злочину.

Протягом двох годин ювенальні поліцейські та оперативники Солом’янського управління поліції викрили ймовірну підозрювану. Нею виявилася місцева мешканка, 1957 року народження. Наразі фігурантка затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва