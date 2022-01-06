Столичні поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою матір

У родині стався конфлікт, під час якого син наніс численних ударів родичці розвідним ключем, від яких жінка померла. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення від заявниці про те, що в одній з квартир на вулиці Василя Касіяна у сусідів сімейна сварка. На місце події виїхали правоохоронці.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, по приїзду поліцейські виявили чоловіка, який був у нетверезому стані, та на підлозі тіло жінки з ознаками насильницької смерті:

«Ми встановили, що напередодні у квартирі між матір’ю та сином виник словесний конфлікт. У ході суперечки чоловік взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала. Далі фігурант дістав залізний розвідний ключ та наніс матері численну кількість ударів по голові, від яких вона померла».

Поліцейські вилучили речові докази та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 32-річний киянин.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

«Наразі проводиться досудове розслідування та призначені відповідні експертизи. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — додав майор поліції.

Відділ комунікації поліції Києва