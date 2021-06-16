Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за пограбування автівки

Зловмисник проник до іномарки та забрав звідти речі. Втекти йому завадили свідки події та патрульні поліцейські, які оперативно прибули на виклик. Зловмиснику за скоєне загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з автомобіля «Ніссан», який знаходився на проспекті Лісовому. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, які затримали правопорушника, та слідчо-оперативна група для документування події.

Правоохоронці з’ясували, що власник залишив транспортний засіб біля багатоповерхівки та пішов додому. Вночі повз авто проходило двоє чоловіків, які побачили відчинені двері та невідомого в салоні, який одразу кинувся тікати. Перехожі викликали поліцейських та допомогли їм затримати незнайомця.

Правопорушник у скоєному зізнався та розповів, що за допомогою інструменту пошкодив замок дверцят автомобіля та поцупив гроші, домкрат та особисті речі власника. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39-річний киянин, раніше судимий за майнові злочини.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Наталія Федоровська