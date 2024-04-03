На Шепетівщині жінка втратила майже 100 тисяч гривень, довірившись «банківським» шахраям

Минулої доби до поліції звернулась 44-річна жителька міста Полонне, яка втратила кошти, намагаючись захистити їх від несанкціонованого доступу.

До жительки м. Полонне зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. У ході розмови псевдобанкір втерся у довіру та запропонував захистити заощадження, відкривши новий банківський рахунок. Для цього попросив повну фінансову інформацію.

Жінка погодилась та виконала усі вказівки зловмисника. Після того, як вона переказала 96 000 гривень на невідомий рахунок, зв’язок з псевдобанкіром перервався, а доступ до «нового» банківського рахунку жінка так і не отримала.

Наразі за даним фактом працівники поліції проводять перевірку, встановлюють обставини події та просять громадян бути максимально обачними. Якщо до вас телефонують з банку, радимо перевірити інформацію, самостійно зателефонувавши за офіційним номером вашої банківської установи. Аби не потрапити у пастку до зловмисників, нікому не повідомляйте особисті дані, реквізити банківських карток, а також жодних кодів та паролів.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області