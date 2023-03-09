Верховний Суд підтвердив вирок для жорстокого вбивці дитини – довічне позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів Запорізької обласної прокуратури та ювенальних прокурорів Офісу Генпрокурора Верховний Суд залишив без змін вирок громадянину. Його засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину – умисне вбивство дитини з особливою жорстокістю (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що чоловік у 2017 році, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс металевою виделкою 4 удари в обличчя 3-річної дівчинки. Після цього шнурком для взуття він почав душити дитину, бив головою об двері, табурет та одвірок. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень дівчинка померла на місці.

Таким чином Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційних скарг засудженого та його захисника про скасування вироку Токмацького райсуду Запорізької області та ухвали Запорізького апеляційного суду, якою залишено без змін вирок для жорстокого вбивці дитини.

Офіс Генпрокурора