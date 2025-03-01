Столичні поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили вчора на трамвайних коліях
Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, вчора близько 13 години до правоохоронців надійшла інформація про те, що поблизу трамвайної станції «Пуща-Водицька 1» перехожі виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. За результатами проведених розшукових заходів оперативники Подільського управління поліції та столичного главку затримали підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину.
Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим. Обурившись через їх суперечку, а також на фоні постійних ревнощів до жінки, чоловік наніс знайомому поранення ножем в груди, від якого той помер на місці події.
Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вирішується питання щодо взятт фігуранта під варту. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet