Столичний адвокат за $25000 допомагав «відшукати» у призовника невиліковну хворобу

Ще одну схему з уникнення мобілізації викрили слідчі поліцї Києва спільно з СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виключенням з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів займався 31-річний уродженець Львівської області, який працює столичним адвокатом. Серед своїх клієнтів призивного віку чоловік підшукував охочих отримати «білий квиток”, встановивши розцінку на свої послуги у сумі 25 000 доларів.

За вказані кошти підозрюваний обіцяв вплинути на посадовців одного зі столичних районних ТЦК та СП шодо фіктивного проходження підопічним військово-лікарської комісії, за рішенням якої останнього будо б визнано непридатним до військової служби через наявність тяжкої невиліковної хвороби. Крим того ділок мав особисто проконтролювати виключення «хворого» з військового обліку із внесенням даних щодо нього в реєстр «Оберіг».

Слідчі задокументували факт отримання адвокатом 5 000 доларів першого авансу від «клієнта» та другого – 20 000 доларів, під час отримання яких правоохоронні затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході проведення обшуків за місцем мешкання фігуранта, у його гаражі та автомобілі поліцейські вилучили “чорнові” записи, печатки, мобільні телефони, ноутбук, а також 13 бойових гранат, 11 підривачів, 360 набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Походження вилучених боєприпасів наразі встановлюється.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 360-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом та ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Максимальне покарання за вчинення цих злочинів передбачає до 8-ми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному на час досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва