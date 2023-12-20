Суд арештував майно екссудді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця
Суд арештував майно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП, та продовжив йому запобіжний захід.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі “Українській правді“.
Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Тандира на 2 місяці.
Також накладено арешт на грошові кошти обвинуваченого. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тис гривень та 25 тис. доларів США.
Обвинувальний акт відносно Тандира передали до суду в серпні.
Передісторія:
- В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Як повідомило “Суспільному” джерело у Нацгвардії, суддя на “Лексусі” врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п’яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
- ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
- Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.