Суд арештував майно екссудді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

Суд арештував майно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП, та продовжив йому запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі “Українській правді“.

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Тандира на 2 місяці.

Також накладено арешт на грошові кошти обвинуваченого. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тис гривень та 25 тис. доларів США.

Обвинувальний акт відносно Тандира передали до суду в серпні.

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