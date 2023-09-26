Суд не відпустив Коломойського на поруки. Сума застави залишилася без змін – ₴3,89 млрд.

25 вересня Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського, який отримав різні підозри одразу від СБУ, БЕБ та НАБУ щодо заволодіння коштами «Приватбанку».

«Суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Коломойського та залишив без змін запобіжний захід – тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 мільярдів гривень», – передає кореспондентка «Суспільне» з зали суду.

Сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави. Також у залі судового засідання були присутні телеведучі каналу «1+1» Коломойського – Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко. Вони пропонували взяти Коломойського на поруки.

Нагадаємо, що Ігоря Коломойського арештували 2 вересня за підозрою СБУ, після чого він був відправлений до СІЗО із можливістю внести заставу у 509 млн грн. Бізнесмен відмовився це зробити.

Згодом НАБУ вручило Коломойському нову підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «Приватбанку» й суд збільшив розмір застави до 3,89 мільярдів гривень.