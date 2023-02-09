Суд виправдав студента (крадія та угонщика), який вдарив поліцейського

Дарницький райсуд міста Києва визнав невинуватим першокурсника коледжу, якого звинувачували у легких тілесних ушкодженнях працівнику поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 лютого.

Інцидент трапився 29 серпня 2021 року після 2 години ночі. Екіпаж поліції у складі молодшого інспектора та поліцейського водія прибув на виклик про шум у нічний час.

Правоохоронці зустріли молодіжну компанію із п’яти осіб: трьох хлопців і двох дівчат. Почалася суперечка і один із хлопців нібито штовхнув співробітника поліції, а потім цілеспрямовано вдарив кулаком в обличчя, заподіявши садно і синець на повіці ока.

Прокурор просив ув’язнити парубка на 7 років і 6 місяців. Потерпілий також закликав суд покарати обвинуваченого суворо, оскільки той має відповісти за свій вчинок.

За місяць до цих подій обвинувачений вже притягувався до відповідальності — за крадіжу солодощів з кіоску і угон авто. Його засудили умовно і він скоїв інкриміновані йому дії під час іспитового строку.

У судовому засіданні хлопець вину не визнавав і стверджував, що в усьому винен поліцейський. Він та його товариші запевняли, що вели себе спокійно і насправді галасувала інша компанія. Коли під’їхала машина, вони не зрозуміли, що це поліція. З вікна авто пролунало: «Зваліть звідси». Потім показалися двоє чоловіків у чорній формі. На запитання, хто вони, один відповів: «Сержант». Далі поліцейські начебто спілкувалися грубо, ображаючи присутніх, перейшли на «ти». Коли один із хлопців зробив зауваження з приводу такого спілкування, то інспектор почав намагатися одягнути на нього кайданки. Хлопець вирішив покинути місце події, уникнувши конфлікту, водночас запитуючи, навіщо той хотів застосувати пістолет. Обвинувачений відходив, коли поліцейський погнався за ним із лайкою і без попередження застосував сльозогінний газ, розпилюючи балончик в обличчя. Хлопець намагався прикрити очі, вирвався й відмахнувся від поліцейського і, можливо, тоді неумисно зачепев потерпілого.

Зберігся запис нагрудної камери інспектора поліції, який підтверджує версію захисту. Відео розпочинається коли всі учасники конфлікту стоять на вулиці і чутна обопільна сварка. На прохання представитись поліцейський дійсно відповів «сержант». Далі чуються уривки фраз «у мене пістолет… ти не маєш права стріляти». І водночас відеозапис не містить моменту удару, не видно, що камера хитнулась, наприклад. Тобто жодним чином не підтверджується завдання умисного цілеспрямованого удару.

Суд вважає, що загалом учасники події розуміли (можливо й не одразу), що до них наблизився автомобіль поліції й інцидент мав місце саме із працівниками поліції. Конфлікт дійсно мав місце і можливо б не відбувся, якби, на переконання суду, не нехтування етикою спілкування, сумлінним дотриманням професійних обовʼязків та їх виконанням на високому рівні, із повагою до прав людини. Конфлікт був коротким, але у присутності неповнолітніх і за цих кілька хвилин поліцейські продемонстрували всі можливі спецзасоби, у тому числі, із невдалою спробою їх застосувати та незрозумілим застосуванням навіть в одному випадку до учасника події, який не рухався і мовчав.

Дії обвинуваченого були ситуативною реакцією на поліцейського, який наздогнав його, тримаючи за плече, розвернув до себе обличчям і без попередження розпилив сльозогінний газ.

Молодого чоловіка виправдали за відсутністю в його діях складу злочину.