Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – джерела

Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича була заарештоване. Його підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки вдома та на роботі бізнесмена, у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях.

Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання ЗСУ.