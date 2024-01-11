Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – джерела
Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича була заарештоване. Його підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.
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Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання ЗСУ.