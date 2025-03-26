Судді Госпсуду Львівщини антикорупційні колеги вивели з-під арешту $100 тисяч

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково скасувала арешт коштів, вилучених за місцем проживання заступника голови Західного апеляційного господарського суду Максима Желіка.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 10 березня.

Обшук в помешканні судді відбувся ще 6 грудня 2024-го в рамках кримінального провадження щодо корупції у господарських судах Львівщини.

У сейфі комірної кімнати квартири судді Желіка детектив НАБУ знайшов 271 600 доларів США готівкою. Також у судді вилучили мобільний телефон Apple iPhone 16Pro.

Із мобільного телефону скопійовано інформацію, але у звʼязку із відсутністю технічної можливості подолання внутрішньої системи доступу до даних, у файлі-звіті відсутні дані з месенджера Telegram та з електронної пошти. Детектив призначив його комплексну компʼютерно-технічну експертизу телефона.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у грудні 2024-го мобільний телефон і кошти були арештовані.

Детективи перевіряють версію, що суддя міг одержати від невстановлених осіб неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч доларів США за прийняття судового рішення, а також щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Суддя і його дружина пояснювали, що близько 120 тисяч доларів є їх заощадженнями, що зазначені у майнових деклараціях. Ще 150 тисяч доларів Желіку, нібито, дав на зберігання його батько з метою можливого придбання обʼєктів нерухомості у майбутньому. Родина судді має трьох неповнолітніх дітей, але через дії НАБУ фактично позбавлена всіх заощаджень на випадок непередбачуваних обставин під час війни.

Желік і його дружина обіймають посади суддів. Олександра Желік є суддею Львівського окружного адмінсуду. Мають вілповідний рівень зарплат і дійсно вказували 100 тисяч доларів у деклараціях за 2023 рік. Про придбання подружжям Желік дороговартісного майна протягом 2023-2024 років не відомо.

Апеляційний суд узяв до уваги ці обставини і вирішив, що зараз немає підстав припускати, що вилучені 100 тисяч доларів можуть мати кримінальне походження.

Решта 171 тис. 600 доларів залишаються під арештом. Суд вважає, що ці кошти не відповідають задекларованим грошовим активам, а також одержаним доходам.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує вимагання і одержання неправомірної вигоди за рішення у справі компанії «Ескулаб». Підозри вручили голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу і ексголові цього суду Михайлу Юркевичу та ексголові Західного апеляційного господарського суду Борису Плотніцькому.

Желік був у колегії суддів апеляційного суду, яка розглядала апеляцію у справі «Ескулаб» і залишила рішення першої інстанції без змін. Але підозру йому поки не повідомляли.