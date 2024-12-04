«Суддю Майдану» Колегаєву звільнено ‒ ВРП розглянула справи про ДТП напідпитку та пияцтво у ЗСУ

Тепер суддя не матиме права на довічні виплати.

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення судді Деснянського районного суду Києва Світлани Колегаєвої. Зокрема жінка влаштувала ДТП, коли сіла за кермо нетверезою, а згодом, імовірно, щоб уникнути покарання мобілізувалася в армію, але і там її ловили п’яною. Окрім того, вона виносила рішення проти активістів під час Революції Гідності.

Як повідомляє “Слідство.Інфо”, у своєму рішенні ВРП вказала, що Колигаєва підриває авторитет правосуддя, знижує довіру людей до судової влади, а також “принижує гідність та нівелює статус інших суддів, які залучені до відбиття російської агресії”.

Історія порушень

Улітку 2021 року Колегаєва, перебуваючи в нетверезому стані, спричинила ДТП. Вона вилетіла з дороги на автомобілі Audi, який належить її матері, знесла стовп і врізалася у дерево. Під час інциденту жінка відмовилася проходити тест на алкоголь. Згодом Оболонський райсуд Києва оштрафував її на 17 тисяч гривень та позбавив водійських прав на рік. Апеляцію Колегаєвої суд відхилив.

У січні 2024 року Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти Колегаєвої через цей інцидент. Однак суддя спробувала уникнути відповідальності, мобілізувавшись до лав Збройних сил України. За словами активістів “Автомайдану”, такі дії нерідко використовуються для ухилення від покарань. Адвокатка Колегаєвої просила зупинити розгляд справи, оскільки суддя начебто збиралася особисто пояснити свої дії, проте через службу у військовій частині Києва не могла цього зробити. Представники Вищої ради правосуддя погодилися з такою пропозицією.

Попри це, у військовій частині Колегаєву двічі ловили у стані алкогольного сп’яніння, за що Шевченківський райсуд наклав на неї черговий штраф.

Рішення ВРП

У своїй ухвалі про поновлення розгляду справи Вища рада правосуддя підкреслила, що поведінка Колегаєвої суперечила Кодексу суддівської етики, принижувала статус судді та військовослужбовця й завдавала шкоди авторитету правосуддя. Рада також визнала, що її дії знижують рівень довіри до судової системи України.

Резонансні рішення судді

Колегаєва раніше потрапляла в центр уваги громадськості як одна з так званих “суддів Майдану”. У січні 2014 року вона ухвалила рішення про арешт 18-річного активіста Івана Мартинова під час Революції Гідності. За даними “Автомайдану”, хлопця ув’язнили без жодних доказів, які могли б обґрунтувати підозру у злочині.

Суддя також виносила рішення проти учасників “Автомайдану”, включаючи штрафи за начебто ігнорування вимог ДАІ під час автопробігу до резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Рішення про звільнення означає, що Колегаєва не матиме права на довічні суддівські виплати. Такі виплати могли б надаватися лише у разі відправлення у почесну відставку, що стало неможливим після ухвали ВРП. // Дзеркало тижня