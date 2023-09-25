На Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення військовий комісар набув майна майже на ₴9 млн.

Правоохоронці виявили у власності фігуранта та його родини майно, загальна вартість якого значно перевищує законні доходи підозрюваного. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За словами керівника Департаменту, під час дії правового режиму воєнного стану начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оформив на батька дві квартири та кілька автомобілів на території міста Дніпро. Також на батька було зареєстровано підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте до податкових органів звіти про доходи від вказаного субʼєкта господарювання не надходили.

Наприкінці липня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели слідчі дії за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Вилучили документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

«За півтора року повномасштабного вторгнення фігурант набув активів на понад 8,8 млн грн, – повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, – даний факт підтверджується і відповідним висновком НАЗК».

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили військкому про підозру за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його законні доходи, передбачене позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України