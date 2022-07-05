Судитимуть державного зрадника, який співпрацював із ворогом під час окупації Київщини

62-річний житель Кривого Рогу в окупованій Бучі перейшов на бік російських військових, патрулював із ними, залякував і бив місцевих мешканців, погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових. Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо: слідчі управління організації розслідувань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління за оперативного супроводження Департаменту карного розшуку встановили, що обвинувачений підтримував збройну агресію росії проти України, здійснював психологічний і фізичний вплив на місцевих мешканців окупованого міста, аби вони не чинили опір. Також зрадник разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, і здавав позиції наших захисників.

Зрадник вільно пересувався по окупованому місту, використовував при цьому розпізнавальні знаки військовослужбовців рф, мав при собі вогнепальну і холодну зброю.

Наразі слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, що розслідувалося за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та скерували обвинувальний акт до суду. Пособнику ворога загрожує довічне ув’язнення.

Національна поліція України