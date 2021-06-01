Судитимуть підприємця, який сплатив лише ₴11 тис. податків замість передбачених законом ₴65,5 млн.

Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що підприємець, який займався реалізацією вело та мотозапчастин, був зареєстрований як платник єдиного податку 1 групи та, відповідно, сплачував щорічно податки в межах 1,5-2,5 тисяч гривень та декларував дохід в сумі від 50 до 180 тисяч гривень.

Реалізуючи свій товар через торгівельне приміщення у ТЦ «Барабашово» та через інтернет-магазин, підприємець майже за 5 років роботи отримав дохід на загальну суму понад 185 млн гривень.

Із зазначеної суми доходів підприємець мав сплатити 65,5 млн гривень податку, а за фактом сплатив 11 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області, оперативний супровід — Управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури