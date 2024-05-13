Судитимуть черкащанина, який наніс смертельне тілесне ушкодження своєму сусіду

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у січні цього року 47-річний чоловік прийшов у гості до свого сусіда. На ґрунті раптово виниклого конфлікту він вдарив потерпілого кулаком по голові, внаслідок чого виникла черепно-мозкова травма та забій головного мозку, що призвело до смерті. Тіло померлого знайшов у квартирі його співмешканець.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури