Судитимуть членкиню проросійського «Союзу матерів Херсонської області»

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури, скероваоно до суду обвинувальний акт відносно жительки Чорнобаївки за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораціонізм та виправдовування зройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2, КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена під час окупації селища за рублі здійснювала інформаційну діяльність на підтримку окупаційного режиму рф та незаконних збройних формувань.

Як членкиня проросійської організації «Союз матерів Херсона», вона займалась поширенням антиукраїнської пропаганди, яка містилася в газетах та буклетах, надрукованих ворогом.

Зокрема, матеріали були спрямовані на виправдання війни, розпочатої рф проти України, заклики щодо отримання громадянства країни-агресора, а також на популяризацію окупаційних органів, установ та їх представників.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось ВП №1 ХРУ ГУНП в Херсонській області.

Херсонська окружна прокуратура