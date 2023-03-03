Судитимуть двох колишніх прикордонниць, які обійняли псевдопосади в окупаційній райадміністрації на Луганщині

За процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх прикордонниць за фактами дезертирства та колабораціонізма (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому 2022 року обвинувачені самовільно залишили місце служби поблизу смт. Новопсков Старобільського району Луганщини та вибули у невідомому напрямку.

У період тимчасової окупації смт. Марківка Старобільського району на території Луганщини колаборантки добровільно обійняли псевдопосади в архівному та земельному відділах незаконно створеної «Марківської районної адміністрації ЛНР».

Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил