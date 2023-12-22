Судитимуть колаборантку, яка очолила відділ в окупаційній адміністрації м. Вовчанськ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, торік наприкінці липня обвинувачена зайняла посаду «начальника отдела статистики ВГА Волчанского района Харьковской области», підписавши на добровільній основі договір.

До звільнення ЗСУ м. Вовчанськ колаборантка подавала пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів бюджету під егідою рф. Також вона брала участь у нарадах, які проводили керівники незаконного органу влади.

Наразі обвинувачена переховується від правосуддя на території рф.

Обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області.

Спеціальне досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Харківська обласна прокуратура