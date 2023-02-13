Судитимуть колаборантку, яка закликала мешканців Куп‘янщини сплачувати «благодійні внески» для окупантів

Куп‘янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Диканського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно 34-річної жінки за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, жінка під час окупації російськими загарбниками смт Шевченкове Куп‘янського району підтримувала дії країни-агресора.

Крім того, колаборантка закликала підприємців сплачувати «благодійні внески» окупаційній владі за утримання торгівельних павільйонів та переоформлювати документи у відповідності до російського законодавства для подальшого здійснення торгівельної діяльності.

Дізнання проводили дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура