Судитимуть колаборантку з Херсона, яка здалася українським правоохоронцям

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чиновниці-колаборантки з Херсону, яка добровільно погодилася на зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана до повномасштабного вторгнення РФ в Україну очолювала відділ соціально-психологічної служби виправної колонії в Херсоні.

Після захоплення міста чиновниця перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупаційною владою.

Вона добровільно погодилася на пропозицію окупантів зайняти посаду «старшого инспектора» у незаконно створеній загарбниками «исправительной колонии».

Перебуваючи на цій посаді, «чиновниця» виконувала незаконні вказівки керівництва створеного загарбниками правоохоронного органу.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури псевдочиновниці було повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Після звільнення Херсона жінка перебувала на підконтрольній Україні території. Проте, усвідомлюючи невідворотність покарання, підозрювана добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура