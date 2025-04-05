Судитимуть киянина, який чинив психологічне й фізичне насилля щодо своєї жінки

Йому повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця до столичної поліції звернулася 54-річна жінка із повідомленням про те, що її чоловік тривалий час завдає їй як фізичної так і моральної шкоди. Для перевірки отриманої інформації та документування правопорушення за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

У ході розслідування поліцейські встановили, що 55-річний чоловік неодноразово ображав дружину, погрожував їй фізичною розправою, принижував та застосовував силу. Крім того, конфлікти між подружжям часто супроводжувалися пошкодженням майна. Поліцейські задокументували правопорушення та зібрали достатньо доказів для притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Відтак досудове розслідування завершено, а матеріали передано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва