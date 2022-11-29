Судитимуть киянина, який вчиняв домашнє насильство над батьком

У ході досудового розслідування слідчі призначили відповідну експертизу, яка підтвердила фізичні та психологічні страждання 82-річного потерпілого. За скоєне порушник може провести до двох років за ґратами.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року до поліції Києва звернувся 82-річний чоловік із повідомленням про те, що син вчиняє домашнє насильство щодо нього в оселі на проспекті Голосіївському. На місці працювала мобільна група з протидії домашньому насильству територіального підрозділу.

Потерпілий розповів поліцейським, що 45-річний син неодноразово ображав його нецензурною лайкою, штовхав та виганяв з квартири. Правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні протоколи за ч.1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, проте фігурант продовжував знущатись над пенсіонером.

За систематичне вчинення домашнього насильства поліцейські розпочали кримінальне провадження відносно раніше не судимого киянина та повідомили йому про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Відповідно до проведеної експертизи, внаслідок стресових сімейних ситуацій у потерпілого виявлено негативні переживання, страх за своє життя та здоров’я, що погіршує якість його життя.

Нині правоохоронці зібрали всі необхідні матеріали та скерували до суду обвинувальний акт відносно порушника для розгляду справи по суті. Тепер за вчинені протиправні дії кривднику загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва