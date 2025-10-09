Судитимуть львів’янина, який привласнив ₴55 млн на «продажі» квартир

Слідством встановлено, що 75-річний мешканець Львова реалізував шахрайську схему заволодіння коштами громадян під приводом продажу квартир.

Мова йде про квартири в житловому комплексі у с. Зубра Львівського району.

Попередньо, між обвинуваченим та власником земельної ділянки був укладений договір. За його умовами львів’янин мав збудувати будинок та здати його в експлуатацію. Проте договір не давав йому права продавати квартири в цьому житловому комплексі.

Попри це, чоловік все одно укладав із покупцями фіктивні угоди купівлі-продажу квартир.

Задокументовано, що таким чином обвинувачений ошукав 36 громадян. Завдані збитки потерпілим становлять понад 55 млн грн.

Дії львів’янина кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

За клопотанням сторони обвинувачення на 18 об’єктів нерухомості та земельну ділянку фігуранта накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Нацполіції області за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури