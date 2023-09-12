За незаконне використання благодійних пожертв жителя Чернігівщині засуджено до 4 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Деснянським районним судом визнано винним чоловіка, який незаконно використовував з метою отримання прибутку благодійні пожертви під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Його засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’заною з обігом, використанням та розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 роки та з конфіскацією майна.

За даними слідства, у березні 2023 року житель Чернігівської області, користуючись партнерськими відносинами з благодійною організацією, вступили у попередню змову, розробили злочинний план та організували укладення фіктивних договорів про поставку деревини для мешканців, які опинились у складних життєвих обставинах, з фізичною особою-підприємцем.

На виконання вказаних договорів, на банківський рахунок ФОП надійшли благодійні грошові кошти на загальну суму майже 1 млн 800 тис. грн. Організатори злочинної схеми перевели їх в готівку та частину коштів привласнили.

Викриття протиправної діяльності проводилося слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури