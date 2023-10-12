Судитимуть мешканку Київщини, яка виправдовувала збройну російську агресію та провокувала сутички біля Києво-Печерської Лаври

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1, 2 ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з початку повномасштабного вторгнення поширювала на власних сторінках у соціальних мережах дописи, в яких заперечувала збройну агресію рф проти України. Вона представляла її як внутрішній громадянський конфлікт.

Це підтверджено висновками судової лінгвістичної експертизи.

Раніше обвинувачена брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської Лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура