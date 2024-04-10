Судитимуть учасників злочинної групи, які фінансували т.зв. «днр»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 3 учасників організованої злочинної групи, серед яких співвласник та двоє працівників ливарного заводу в Макіївці Донецької області. Вони продовжували забезпечувати діяльність підприємства, після захоплення міста терористами з «днр» та сплатили до скарбниці терористичного угрупування майже 37 млн російських рублів.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Два співвласники ливарного заводу в Макіївці батько та син організували роботу заводу після початку тимчасової окупації регіону у 2014 році. Підприємство перереєстрували відповідно до вимог «нової влади», продукцію вивозили до рф, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в росії та через фірми-прокладки в Україні.

Слідством встановлено, що в якості податків до казни терористичного угрупування «днр» зловмисниками було сплачено 37 млн рублів.

Батько вів справи в Україні, його син – на території «днр», де йому допомагали двоє працівників заводу.

15 лютого 2024 року батька, що перебував в Україні, було викрито та повідомлено йому про підозру. Досудове розслідування щодо нього триває. Чоловік визнав свою вину та перерахував 2 млн грн на ЗСУ в якості благодійної допомоги.

Також у жовтні 2023 року було затримано Генерального директора підприємства, провадження щодо нього наразі розглядає суд.

Співвласник та двоє працівників заводу заочно обвинувачуються у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

ДБР