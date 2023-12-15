Судитимуть волинянина який ошукав 214 громадян

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження про вчинення 31-річним жителем села Скобелка Луцького району шахрайств та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, упродовж травня 2020 – квітня 2023 року чоловік створював фейкові облікові записи у соціальній мережі «Facebook» та розміщував у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку.

Покупці, спокусившись на гарну ціну, домовлялися про доставку та охоче закидали передплату за обрану річ – і псевдопродавець зникав.

Таким чином волинянин ошукав 214 необачних громадян, заподіявши їм матеріальну шкоду на суму майже 285 тисяч гривень.

Незаконно отриманими коштами, вивівши їх на свою банківську картку, чоловік розпорядився на власний розсуд.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.

Прокурори вкотре звертаються до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовлення оплачувати його.

Ваша пильність та здоровий глузд – запорука того, що ви не станете жертвою ошуканців!

Пресслужба обласної прокуратури