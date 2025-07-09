Судитимуть житомирянку, яка сприяла незаконному в’їзду в Україну 10 громадянам Ірану

Слідчі ГУНП в області встановили, що 42-річна житомирянка виготовляла фіктивні документи для працевлаштування іноземців в Україні. У 2021 році поліцейські повідомили їй про підозру в злочині, однак з початком повномасштабного вторгнення жінка виїхала за кордон. Навесні цього року її було розшукано та екстрадовано до України. Нині досудове розслідування завершено.

Поліцейські з’ясували, що в 2018 році жінка зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю. Фактично воно не здійснювало господарської діяльності, а використовувалося лише для оформлення документів на працевлаштування іноземців: трудових договорів, табелів обліку робочого часу та інформаційних листів. Вони подавалися до консульських установ і слугували підставою для в’їзду та проживання іранців в Україні.

На початку 2022 року підозрювана виїхала до Німеччини. Тож інформацію про її розшук було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Навесні цього року, в межах міжнародно-правового співробітництва, за сприяння Офісу Генерального прокурора, 42-річну фігурантку екстрадували до України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що житомирянка здійснювала свою діяльність у складі організованої групи. Її спільниця нині відбуває покарання, інший співучасник перебуває в міжнародному розшуку. Свої послуги поплічники оцінювали від 8 до 15 тисяч доларів з іноземця.

Днями слідчі поліції завершили досудове розслідування. Правоохоронці інкримінують жінці незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України) та вчинене за попередньою змовою групою осіб службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області