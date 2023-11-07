Так званий «депутат народної ради лнр» організовує та проводить політичні заходи на підтримку окупаційної влади

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру «депутату народної ради лнр».

Йому інкриміновано організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ще з 2014 року активно підтримує дії окупаційної влади рф.

У подальшому, прийняв присягу так званого «депутата народної ради лнр ІІІ скликання».

Чоловік голосував за псевдозакон про незаконний референдум щодо входження «лнр» до складу рф. На його підставі у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях області організовано підготовку та проведення так званого «голосування».

За результатами незаконного референдуму захоплена ворогом територія регіону увійшла до складу держави-агресора.

Наразі фігурант ‒ діючий «депутат» та «другий секретар луганського республіканського комітету політичної партії «кпрф».

Перебуває під санкціями РНБО, ЄС і чотирьох країн світу.

Він організовує та проводить заходи політичного характеру на території «лнр», де висловлюється на підтримку збройної агресії рф проти України.

Крім того, підозрюваний має власний телеграм-канал, де поширює антиукраїнські новини, відеоматеріали за його участі транслюються в аналоговому та цифровому форматі на території псевдореспубліки.

Зазначимо, що раніше за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність обвинувальний акт стосовно нього було направлено до суду (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)