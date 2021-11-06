Тих, хто викинув гроші на «ковідні» фальшивки, можуть амністувати

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Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення «ковідної амністії» для тих, хто купив документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

МОЗ розглядає можливість введення «ковідної амністії»

«Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення ( оскільки дані про це внесені в систему — ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», — сказав Ляшко.

За його словами, також будуть перевірятися випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від COVID-19 пацієнти.

«Зараз створюється комісія, і буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, він буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори — що відбулося і чому людина померла»,- сказав міністр.

Він додав, що від кількості госпіталізованих щодня від 4 до 6% вакциновані.

«Така ж сама ситуація і серед інфікованих. Наприклад, виявили 27 тисяч ( на добу), серед них 5% буде реєстрація хвороби серед вакцинованих, принаймні однією дозою»,- сказав Ляшко.

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