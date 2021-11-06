Тих, хто викинув гроші на «ковідні» фальшивки, можуть амністувати

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення «ковідної амністії» для тих, хто купив документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення ( оскільки дані про це внесені в систему — ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», — сказав Ляшко.

За його словами, також будуть перевірятися випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від COVID-19 пацієнти.

«Зараз створюється комісія, і буде важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, він буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори — що відбулося і чому людина померла»,- сказав міністр.

Він додав, що від кількості госпіталізованих щодня від 4 до 6% вакциновані.

«Така ж сама ситуація і серед інфікованих. Наприклад, виявили 27 тисяч ( на добу), серед них 5% буде реєстрація хвороби серед вакцинованих, принаймні однією дозою»,- сказав Ляшко.