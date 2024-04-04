Торговці кокаїном під керівництвом 27-річної киянки заробляли близько ₴300 тис. на місяць

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом фігурантам за фактами вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, організувала наркобізнес 27-річна киянка, яка залучила до протиправної діяльності ще трьох спільників.

Наркоділки займалися незаконним придбанням, зберіганням та збутом кокаїну. Продавали «товар» через месенджер Telegram клієнтам з Києва та Київської області.

Розрахунки за наркотики проводилися за готівку. «Товар» перевозили та передавали в руки замовникам двоє фігурантів, які виконували функції кур’єрів. Орієнтовно на місяць наркоділки заробляли більше 300 тисяч гривень. Правоохоронці провели 4 оперативні закупки.

Під час проведення обшуків у підозрюваних вилучили пакунки з кокаїном, канабісом, мефедроном, а також псилоцибінові гриби та пігулки МДМА, а також понад пів мільйона гривень. Вилучені речовини направлені на судово-хімічну експертизу.

Київська міська прокуратура