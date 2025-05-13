Тортури та рабська праця – двом наглядачам катівні на Харківщині повідомили про підозру

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України у співпраці зі співробітниками ГУР МО України ідентифікували двох воєнних злочинців — наглядачів катівні, організованої на території Вовчанського агрегатного заводу.

Чоловіки 1991 та 1993 років народження ― члени незаконних збройних формувань так званих “л/днр”, які разом із російськими загарбниками брали участь у злочинній війні проти України та організували катівню у Вовчанську під час окупації міста.

У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, ― до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці.

Обом вертухаям, учасникам незаконних збройних формувань, інкримінують вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 28 Кримінального кодексу України, за що передбачено до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України