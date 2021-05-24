Тримання під вартою із заставою у ₴204 300 — слідчому-хабарнику обрано запобіжний захід

У п’ятницю, 21 травня, слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником прокуратури області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 204 300 грн старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ГУ Нацполіції у Миколаївській області, який підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, слідчий поліції вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Слідство триває.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури