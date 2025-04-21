Троє людей загинули через зіткнення вантажівки і легковика на Львівщині (фото)
Дорожньо-транспортна пригода, яка сталася 21 квітня у Львівській області, забрала життя трьох чоловіків.
Про це повідомляє поліція області в соцмережах
ДТП сталася в понеділок, близько 11:20, на автодорозі “Тернопіль-Львів-Рава-Руська” поблизу села Шопки Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN.
Від отриманих внаслідок ДТП травм загинули на місці 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років. // УПTweet