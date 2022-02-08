У Балаклії за вбивство жінки судять її свекра

У Балаклії Харківської області триває суд у справі жорстокої розправи над 37-річною матір’ю двох дітей. Головним підозрюваним став її колишній свекор, однак родина загиблої відмовляється вірити у цю версію.

Понівечене тіло жінки правоохоронці знайшли у піску на місцевому кар’єрі, однак на суді 58-річний чоловік не зміг пояснити ні усіх обставин вбивства, ні його мотивів.

Що кажуть рідні Альбіни

Журналістам Надзвичайних новин матір Світлана Рачинська розповіла, що колишній свекор її доньки не міг скоїти цей злочин. Жінка переконана, що таким чином він взяв чужу вину на себе.

– Як він себе веде? От, знаєте – як люди, що зробила подвиг.А через кого цей подвиг? Він взяв вину на себе! А за кого він візьме вину на себе? Тільки за дитину за свою! Це не він зробив, – заявила жінка.

Таким чином вона натякнула, що до розправи над її донькою Альбіною може бути причетний син підозрюваного Віталій, який довгий час жив з нею. У стосунках жінка народила йому сина.

Подруга загиблої пригадує, що Альбіна часто скаржилася на поведінку Віталія після їхнього розриву. Чоловік буквально вичікував її під будинком, чекав, поки вона повернеться додому і стежив, чи не зустрічається колишня з кимось іншим.

Без матері залишилися двоє хлопчиків 16 і 8 років. Свого молодшого сина, не чекаючи на вирок суду, Віталій вже встиг відібрати від бабусі і старшого брата.

Розбіжності на суді

Під час слідства 58-річний Віктор Биков перебував у СІЗО. На суді чоловік неодноразово визнавав свою вину, однак чітко пояснити мотив убивства не зміг.