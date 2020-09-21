У Берегові троє чоловіків та жінка побили та пограбували перехожого та його автомобіль

За фактом грабежу в поліції розпочали досудове розслідування. Викрадену від потерпілого сумку з документами та грошима поліцейські вилучили. Одного з грабіжників поліцейські вже затримали.

Учора ввечері, близько 19.40 години, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про пограбування 37-річного жителя Берегова. Заявник повідомив, що на вулиці Мужайській до нього підійшло четверо осіб, серед яких одна жінка, спричинили тілесні ушкодження, пошкодили автомобіль марки ВАЗ «21014» та відібрали сумку з документами і грошима.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції Берегова за орієнтуванням оперативно встановили місце пересування авто, на якому втекли грабіжники. Автомобіль «Mitsubishi Grandis», за кермом якого перебувала 27-річна дівчина, правоохоронці зупинили на виїзді з міста. Пасажиром автівки був 40-річний мукачівець, один із причетних до пограбування берегівця.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські слідчо-оперативної групи із салону іномарки вилучили всі викрадені речі та повернули потерпілому.

За фактом грабежу, вчиненого групою осіб, слідчі Берегова розпочали слідство за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Одного з грабіжників, 40-річного мукачівця, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз поліцейські розшукують інших двох чоловіків, причетних до злочину. Діям кожного з фігурантів злочину слідство надасть правову оцінку, інформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області.