В Полтаве на взятке задержали начальницу управления налоговой

В Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке начальницу одного из подразделений налоговой службы, которая требовала 2,5% от месячного оборота фирмы. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, чиновница требовала от представителя фирмы систематически передавать ей неправомерную выгоду в размере 2,5% от месячного оборота финансовых операций общества за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Во время передачи очередной части взятки начальника одного из управлений ГУ ГНС в Полтавской области задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст.368 УК Украины). // РБК-Украина