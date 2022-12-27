У Чернівцях судитимуть групу фальшивомонетників

Серед «асортименту» до продажу були банкноти по 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від номіналу.

Наприкінці травня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД припинили злочинну діяльність угруповання. Тоді поліцейські затримали одного з учасників злочинної групи під час збуту чергової партії грошей. У нього вилучили 5000 фальшивих доларів США та майже 68 000 гривень, отриманих від збуту валюти. За місцем мешкання обох фігурантів вилучили 10 тис. дол. США з ознаками підробки та «чорнові» записи.

До продажу ділки пропонували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від реальної суми.

На підставі зібраних доказів двом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням Чернівецької обласної прокуратури скеровано до суду. За скоєне обвинуваченим може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України