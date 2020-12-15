У Дніпрі арештували підозрюваного у зґвалтуванні 23-річної дівчини

Сьогодні, 15 грудня, рішенням суду 34-річному чоловіку обрали запобіжний захід у виді арешту строком на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, що вчора поліцейські Дніпровського відділу поліції затримали місцевого жителя, який під погрозою ножа затягнув дівчина до гаража та зґвалтував її.

Встановити особу нападника вдалося завдяки комплексу оперативних заходів, численним слідчим діями та експертизам.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області