У Дніпрі арештували підозрюваного у зґвалтуванні 23-річної дівчини

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Сьогодні, 15 грудня, рішенням суду 34-річному чоловіку обрали запобіжний захід у виді арешту строком на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, що вчора поліцейські Дніпровського відділу поліції затримали місцевого жителя, який під погрозою ножа затягнув дівчина до гаража та зґвалтував її.

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Встановити особу нападника вдалося завдяки комплексу оперативних заходів, численним слідчим діями та експертизам.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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