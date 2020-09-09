У Дніпрі викрито схему розкрадання мільйонів гривень з бюджету міста

Служба безпеки України у Дніпрі викрила фінансову оборудку із нанесення мільйонних збитків бюджету обласного центру.

Протягом 2017 — 2019 років відбувалось будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», що належить комунальному підприємству.

За попередньою версією слідства, керівник компанії підрядника штучно завищував вартість та обсяги проведених будівельних робіт і складав відповідні «липові» акти приймання робіт для замовника будівництва. Директор комунального підприємства міськради у свою чергу не проводив необхідну перевірку звітно-кошторисної документації і підписував акти приймання виконаних робіт із неправдивими відомостями.

Під час планової перевірки заходів фінансового контролю до оборудки долучився начальник одного із відділів Східного офісу Держаудитслужби. Чиновник для приховування корупційної схеми видав акт ревізії комунального підприємства та довідку зустрічної звірки з компанією-підрядником, в яких більшість очевидних порушень не відобразив, діючи в інтересах вказаних юридичних осіб.

За результатами проведеної судово-будівельної експертизи, реальна сума збитків бюджету Дніпра становила понад 5,5 мільйона гривень.

Наразі у межах кримінального провадження колишньому начальнику відділу Східного офісу Держаудитслужби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), директору фірми підрядника за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), а директору комунального підприємства за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності посадових осіб здійснювалось спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

СБУ