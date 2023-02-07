У Дніпрі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві батька

Нападник завдав 64-річному потерпілому ножове поранення у груди. Від отриманих травм чоловік помер.

Злочин стався 4 лютого близько 10.00 в одному з будинків по вулиці Бородянській у Чечелівському районі міста. Як з’ясували правоохоронці, між батьком та сином виник конфлікт, під час якого 30- річний чоловік вдарив потерпілого ножем у груди. Від отриманих травм містянин помер на місці.

Поліцейські відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Слідчі за погодженням із Західною окружною прокуратурою міста повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 6 лютого суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції