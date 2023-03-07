У Дніпрі жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію півторарічному сину, засуджено до 8 років ув’язнення: у прокуратурі кажуть, що мало

За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра визнано винною місцеву мешканку за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні їй більш суворого покарання.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури