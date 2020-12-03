На Харьковщине пьяная уголовница зарезала кухонным ножом знакомого

На Харьковщине полицейские оперативно разоблачили женщину в убийстве знакомого.

2 декабря из службы «102» в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире по улице Родниковой обнаружили тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

На месте происшествия полицейские установили, что к преступлению причастна 42-летняя местная жительница, которую ранее судили за совершение кражи и убийства. Во время распития алкоголя между женщиной и мужчиной возникла ссора. Она схватила кухонный нож и ударила им своего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался.

«Правоохранители изъяли вещественные доказательства. В настоящее время женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — рассказали полицейские.

По этому факту следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. // 057.ua