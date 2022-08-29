У ДТП із рейсовим автобусом біля Надвірної постраждало 16 осіб, один чоловік загинув (фото)

Серед травмованих пасажирів – шестеро дітей

Внаслідок ДТП із рейсовим автобусом поблизу Надвірної постраждали 16 пасажирів, ще одна людина загинула. Аварія сталася у селі Назавизів ввечері неділі, 28 серпня. У прес-службі Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що загиблим є водій мінівена Peugeot, з яким зіткнувся автобус, – 52-річний місцевий мешканець. Відомо також, що серед постраждалих є шестеро дітей. Усіх їх доставили до лікарні. Поліція наразі з’ясовує причини аварії.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Назавизів поблизу Надвірної надійшов рятувальникам ввечері неділі, 28 серпня. «Як з’ясувалося, відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля.У легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя, якого рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували та передали працівникам поліції», – йдеться у повідомленні рятувальників.